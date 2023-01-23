Генпрокурор Краснов констатировал усиление информационных атак на россиян

Правоохранительные органы все чаще фиксируют случаи информационных атак на население России. Об этом сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
Ведомство продолжает свою работу по поиску и блокировке ресурсов, распространяющих фейки, отметил он. Так, за прошедший год Генпрокуратура РФ обращалась в Роскомнадзор более 1,7 тысячи раз. Об этом передают «Известия».
«В целом количество распространяемых в интернете фейков… растет, информационные атаки на население усиливаются», — сообщил Краснов.
Ранее Генпрокуратура исследовала канонический текст книги Сахиха аль-Бухари. По итогам проверки, ведомство не стало признавать его экстремистским.