Семейство из пяти рысей пришло к дому сотрудников заповедника на Камчатке

Сразу пять рысей прогулялись мимо дома сотрудников службы охраны Кроноцкого заповедника на Камчатке. Запечатлеть неожиданных гостей удалось госинспекторам Алексею Ознобихину и Юлии Холодиловой.
Семейство рысей представляли взрослая самка, один маленький и два подросших котенка. Еще одну особь сотрудники рассмотреть не успели, но видели, как она убежала в лес. Не исключено, что беглецом был отец семейства хищников.
«Алексей побежал за фотоаппаратом, а я настраивала камеру смартфона. Удалось даже на улице снять. Вернувшись в дом, заметила, как в окно маленький рысенок подсматривает за жизнью инспекторов», — рассказала Холодилова в Telegram-канале заповедника.
В 2023 году сотрудники впервые так близко встречаются с рысями. В феврале прошлого года кордон посещала одноглазая хищница, а в ноябре работникам заповедника удалось повстречать самца.
Необычную картину ранее запечатлела фотоловушка в заповеднике «Большая Кокшага» в Марий Эл. В кадр попали две лосихи, которые ночью решили подкрепиться спрятанной под снегом травой.