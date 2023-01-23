Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Семейство из пяти рысей пришло к дому сотрудников заповедника на Камчатке

Общество
Семейство из пяти рысей пришло к дому сотрудников заповедника на Камчатке

Сразу пять рысей прогулялись мимо дома сотрудников службы охраны Кроноцкого заповедника на Камчатке. Запечатлеть неожиданных гостей удалось госинспекторам Алексею Ознобихину и Юлии Холодиловой.

Семейство рысей представляли взрослая самка, один маленький и два подросших котенка. Еще одну особь сотрудники рассмотреть не успели, но видели, как она убежала в лес. Не исключено, что беглецом был отец семейства хищников.

«Алексей побежал за фотоаппаратом, а я настраивала камеру смартфона. Удалось даже на улице снять. Вернувшись в дом, заметила, как в окно маленький рысенок подсматривает за жизнью инспекторов», — рассказала Холодилова в Telegram-канале заповедника.

В 2023 году сотрудники впервые так близко встречаются с рысями. В феврале прошлого года кордон посещала одноглазая хищница, а в ноябре работникам заповедника удалось повстречать самца.

Необычную картину ранее запечатлела фотоловушка в заповеднике «Большая Кокшага» в Марий Эл. В кадр попали две лосихи, которые ночью решили подкрепиться спрятанной под снегом травой.
камчатка заповедник рысь
Военкоры ФАН
Лучшие в аду