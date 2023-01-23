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Четыре автомобиля столкнулись на внешней стороне 13-го километра МКАД

Происшествия
Четыре автомобиля столкнулись на внешней стороне 13-го километра МКАД

ДТП с участием четырех автомобилей произошло вечером 22 января на внешней стороне 13-го километра МКАД. Об этом передает агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы Москвы.

Предварительно установлено, что в результате столкновения никто не пострадал. Обстоятельства и подробности ДТП устанавливаются.

На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов и оперативных служб. Движение транспорта в районе аварии было затруднено.

Ранее на 82-м километре МКАД в Москве произошла смертельная авария. В результате столкновения легковушки со снегоуборочной машиной погибли два человека.
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