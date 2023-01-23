Вильфанд спрогнозировал существенное потепление в ряде российских регионов

Многие российские регионы накроет нетипичное для зимы аномальное потепление. Об этом в беседе с ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Отклонение от средних температурных значений ожидается в Свердловской, Омской, Томской, Новосибирской, Кировской, Нижегородской областях. Перемены будут зафиксированы в пределах десяти градусов. Похожая ситуация сложится и в Краснодарском крае из-за перемещения воздушных масс из Атлантики.
В Центральном федеральном округе, по словам Вильфанда, установится «мягка погода». Температурные отклонения будут находиться на уровне 2-3 градусов.