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Вильфанд спрогнозировал существенное потепление в ряде российских регионов

Общество
Вильфанд спрогнозировал существенное потепление в ряде российских регионов

Многие российские регионы накроет нетипичное для зимы аномальное потепление. Об этом в беседе с ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Отклонение от средних температурных значений ожидается в Свердловской, Омской, Томской, Новосибирской, Кировской, Нижегородской областях. Перемены будут зафиксированы в пределах десяти градусов. Похожая ситуация сложится и в Краснодарском крае из-за перемещения воздушных масс из Атлантики.

В Центральном федеральном округе, по словам Вильфанда, установится «мягка погода». Температурные отклонения будут находиться на уровне 2-3 градусов.
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