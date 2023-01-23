Минобороны Италии: власти не пытались создать «антироссийский фронт»

Итальянские власти не занимались «выстраиванием антироссийского фронта», когда присоединились к оказанию военной помощи Украине. Об этом в эфире телеканала Rai 3 заявил министр обороны республики Гуидо Крозетто.
Политик согласился с высказыванием главы внешнеполитического ведомства РФ Сергея Лаврова о том, что итальянский народ — не те люди, которые создают всевозможные барьеры. При этом он объяснил, почему Рим принял решение о поддержке киевского режима.
«Государство, дружеское государство, с которым мы сотрудничали, на которое приходилось 40% нашей потребности в газе, неожиданно совершило акт, который вынудил нас...», — указал Крозетто.
Он добавил, что сделанный выбор был крайне сложным. При этом министр пообещал продолжить работу по урегулированию кризиса, указав на «суровость и недвусмысленность» текущей позиции Италии по действиям России.
Меж тем стало известно о планах Рима передать украинской стороне зенитно-ракетные комплексы SAMP-T. По словам вице-премьера республики Антонио Таяни, сейчас власти завершают необходимые для поставок формальности.