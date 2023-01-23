Командование ВСУ формирует резервы личного состава по поручению Зеленского

Украинскому командованию поставлена задача по формированию резервов личного состава. Об этом на встрече со студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченко сообщил президент страны Владимир Зеленский.
Ставка верховного главнокомандующего уже выполняет данное ей поручение, отметил он. При этом украинский лидер уточнил, что не может до конца раскрыть все детали мобилизационных процессов.
«Задание ставилось военным, чтобы не просто было добавлено к личному составу, а чтобы были резервы, чтобы люди могли не только воевать, но и восстанавливаться. Это внутренние процессы», — добавил украинский лидер.
Ранее командующий операцией объединенных сил ВСУ Сергей Наев рассказал о формировании новых подразделений. По его словам, их планируется укомплектовать танками западного производства.