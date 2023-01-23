Президент Аргентины отказался прекращать диалог с Россией из-за украинского кризиса

Буэнос-Айрес не намерен прекращать диалог с Москвой из-за продолжающегося украинского кризиса. Соответствующее заявление в интервью изданию Folha de Sao Paulo сделал аргентинский президент Альберто Фернандес.
По словам главы государства, власти страны не поддерживают российскую спецоперацию. Однако в правительстве не считают, что текущая ситуация является поводом для разрыва отношений с Кремлем.
«В последний наш разговор он (президент России Владимир Путин) позвонил мне, чтобы поздравить с победой Аргентины в Кубке, и я еще раз заявил, что надо сесть (за стол переговоров), чтобы решить этот вопрос», — добавил Фернандес.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро внес предложение о создании в регионе политического блока союзников России и Китая. Политик подчеркнул, что уже обсудил данную инициативу с коллегами из Бразилии, Аргентины и Колумбии.