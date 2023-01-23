Моргенштерн оскорбил фанатов и разнес сцену в Стамбуле

Скандальный рэпер Моргенштерн✱ (признан иноагентом в РФ) продолжает удивлять публику своими выходками. Очередной курьез произошел на сцене одного из клубов в Турции, сообщает Telegram-канал «Немалахов Сливки».
Музыкант дал концерт в Стамбуле. К концу выступления Моргенштерн устроил настоящий хаос на сцене и в зале, едва не разгромив здание. При этом по отношению к поклонникам артист повел себя по-хамски, послав их по известному адресу из трех букв. После этого рэпер удалился из зала.
Ранее появилась информация, что рэперу потребовалась скорая медицинская помощь после выступления в Стамбуле. Моргенштерн поделился в соцсетях фотографией, на которой он запечатлен с врачами. На снимке рэпер сидит на диване с подключенными к телу датчиками, пока эксперты изучают показания на приборе. Причину вызова скорой музыкант не уточнил.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами