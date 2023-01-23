Моргенштерн оскорбил фанатов и разнес сцену в Стамбуле

Музыкант дал концерт в Стамбуле. К концу выступления Моргенштерн устроил настоящий хаос на сцене и в зале, едва не разгромив здание. При этом по отношению к поклонникам артист повел себя по-хамски, послав их по известному адресу из трех букв. После этого рэпер удалился из зала.