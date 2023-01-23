Газопровод в Горловке получил повреждения после обстрела ВСУ

Украинские силовики нанесли удар по Горловке. В результате обстрела пострадал газопровод, сообщил мэр населенного пункта Иван Приходько.
Украинские силовики обстреляли шахту Глубокая, расположенную на улице Сухумская. Местные жители сообщают о повреждении газопровода. Эти сведения получили и в представительстве ДНР в СЦКК.
«Данные о разрушениях жилого фонда уточняются», — добавил мэр Горловки в Telegram.
Ранее украинские силовики обстреляли территорию Старобельска в Луганской Народной Республике. Снаряд, выпущенный из РСЗО HIMARS, разрушил жилой дом. Информация о пострадавших не поступала.