Появились подробности ДТП с трамваем и трупом на Савушкина в Петербурге

Трамвай зацепил мертвого мужчину, лежащего рядом с путями, на улице Савушкина в Петербурге. Жуткое ДТП произошло вечером 22 января недалеко от дома №115.
Общественный транспорт буквально размозжил голову погибшему. По словам одного из очевидцев, от нее ничего не осталось. Телеканал 78.ru опубликовал видео, на кадрах которого запечатлен труп, накрытый белой тканью.
Участником аварии стал трамвай 19 маршрута, который зацепил тело передним правым углом и протащил за собой. В настоящее время на месте трагедии продолжают работать сотрудники правоохранительных органов, причина смерти мужчины пока остается неизвестной.