Подоляк назвал омерзительным немецкого депутата за его нежелание помогать Украине

Один из немецких парламентариев ранее выступил против отправки на Украину танков Leopard 2. Его заявление в грубой форме прокомментировал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
В интервью украинскому телеканалу Freedom он процитировал некого немецкого политика, не назвав его имени. При этом Подоляк заявил о его «омерзительности» и возмутился равнодушием остальных депутатов ФРГ.
«Вы понимаете, насколько омерзителен этот человек… А в бундестаге равнодушно сидят в телефонах, никто не поднял глаза», — возмутился советник главы офиса украинского президента.
Он уверен, что Германия не должна стремиться сотрудничать с Россией. Желание помочь Украине должно перевешивать в любом случае, заявил Подоляк.