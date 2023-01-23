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Подоляк назвал омерзительным немецкого депутата за его нежелание помогать Украине

Политика
Подоляк назвал омерзительным немецкого депутата за его нежелание помогать Украине

Один из немецких парламентариев ранее выступил против отправки на Украину танков Leopard 2. Его заявление в грубой форме прокомментировал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

В интервью украинскому телеканалу Freedom он процитировал некого немецкого политика, не назвав его имени. При этом Подоляк заявил о его «омерзительности» и возмутился равнодушием остальных депутатов ФРГ.

«Вы понимаете, насколько омерзителен этот человек… А в бундестаге равнодушно сидят в телефонах, никто не поднял глаза», — возмутился советник главы офиса украинского президента.

Он уверен, что Германия не должна стремиться сотрудничать с Россией. Желание помочь Украине должно перевешивать в любом случае, заявил Подоляк.
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