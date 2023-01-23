Financial Times: еврозона сможет избежать рецессии в текущем году

Страны, расположенные в зоне евро, не должны столкнуться с рецессией в 2023 году. Вместо этого экономику государств ожидает рост на 0,1 процента, сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на данные аналитической компании Consensus Economics.
Сотрудники центра провели опрос среди экономистов, попросив их прокомментировать возможное будущее региона. Согласно результатам, в текущем году мировая экономика вырастет благодаря снижению стоимости энергетических ресурсов и ослаблению коронавирусных ограничений в Китае. Также не последнюю роль, по мнению экспертов, сыграет поддержка предприятий со стороны европейских правительств.
При этом журналисты напомнили, что в прошлом месяце специалисты были настроены весьма скептически. Они предсказывали скорую рецессию в еврозоне, однако впоследствии начали придерживаться иного мнения.
«Угроза страшного энергетического кризиса отступает, а инфляция снижается быстрее, чем ожидалось», — прокомментировала аналитик из инвестиционной фирмы Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер.
Представительница крупнейшего швейцарского банка Анна Титарева оценила вероятность рецессии в Европе в 30 процентов. Летом 2022 года этот показатель достигал отметки в 90 процентов.