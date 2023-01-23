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Белоруссия увеличила экспорт товаров в Россию почти в 1,5 раза

Экономика
Белоруссия увеличила экспорт товаров в Россию почти в 1,5 раза

Белоруссия смогла добиться увеличения экспорта своих товаров в Россию в прошлом году. Об этом рассказал заместитель премьер-министра республики Петр Пархомчик.

По информации заместителя премьер-министра, товарный экспорт в Россию увеличился в 1,4 раза. Пархомчик позитивно оценил этот показатель для белорусской промышленности. За счет этого республика получила положительное сальдо, передает слова политика канал ОНТ.

Пархомчик обратил внимание, что уход западных компаний с российского рынка открыл новые возможности для поставщиков из Белоруссии. Им удалось быстро переориентировать экспорт товаров с Европы в РФ.

Ранее власти Белоруссии и России обсудили возможность создания совместного налогового комитета. Новый орган может начать работу уже в 2023 году.
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