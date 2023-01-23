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Власти ЕС предупредили о возможном влиянии ценового потолка на финансовую стабильность

Экономика
Власти ЕС предупредили о возможном влиянии ценового потолка на финансовую стабильность

Влияние принятого ценового потолка на данный момент выявить сложно, однако последствия данного решения определенно будут. Об этом говорится в документе Европейского управления по надзору за рынком ценных бумаг.

Так, регулятор уверен, что ограничения цен на газ приведут к сокращению ликвидности торгов и переходу сделок в область внебиржевого рынка. Это, в свою очередь, может создать определенные риски для финансовой стабильности, передает Bloomberg.

«Практика ценовых потолков может стать причиной серьезных и резких изменений системы рыночных отношений, повлиять на порядок функционирования рынков и в целом на финансовую стабильность», — говорится в документе.

Ранее о последствиях ценового потолка на нефть порассуждала экономист Наталья Мильчакова. По ее словам, подобное решение Евросоюза поможет укреплению рубля.
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