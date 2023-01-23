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Бербок: власти Германии не станут препятствовать поставке танков Leopard на Украину

Политика
Бербок: власти Германии не станут препятствовать поставке танков Leopard на Украину

Германия готова одобрить запросы третьих стран на поставку немецких танков Leopard в зону украинского конфликта. Такое заявление в эфире телеканала LCI сделала министр иностранных дел государства Анналена Бербок.

По словам политика, Берлин даст положительный ответ в случае получения соответствующих запросов от иностранных партнеров. Однако, как она призналась, просьб о передаче тяжелых вооружений Киеву до сих пор не поступало.

«На данный момент вопрос еще не был задан, но если бы его нам задали, мы бы не стали препятствовать», — прокомментировала Бербок.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что власти республики могут передать танки Leopard без разрешения со стороны Германии. После этого официальная Варшава получила предостережение от главы оборонного ведомства ФРГ Бориса Писториуса, назвавшего данный шаг «не очень дружественным» по отношению к НАТО.
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