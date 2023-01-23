Уголовную ответственность за продажу контрафактных сигарет могут ввести в России

Проект прошел согласование в Минсельхозе, МВД, Минэкономразвития и в других ведомствах. Уточняется, что дополнительное выделение средств из бюджета на законопроекты не требуется. При утверждении изменений за продажу сигарет без лицензии положен штраф до 1 миллиона рублей или уголовное наказание на срок до трех лет.