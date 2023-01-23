Уголовную ответственность за продажу контрафактных сигарет могут ввести в России

Министерство финансов выступило за введение уголовной ответственности за продажу контрфактной табачной продукции. Об этом пишет РБК.
Законопроекты о внесении изменений в УК РФ и КоАП РФ поступили на рассмотрении правительственной комиссии. В сопроводительной записке Минфин указал, что предлагает ввести госрегулирование производства и продажи табачных изделий.
Проект прошел согласование в Минсельхозе, МВД, Минэкономразвития и в других ведомствах. Уточняется, что дополнительное выделение средств из бюджета на законопроекты не требуется. При утверждении изменений за продажу сигарет без лицензии положен штраф до 1 миллиона рублей или уголовное наказание на срок до трех лет.
Ранее Роспотребнадзор одобрил идею ввести запрет вейпов в стране. Спикер ГД Вячеслав Володин поручил ответственным комитетам внести предложения об ограничении использования девайсов.