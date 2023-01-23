Трамвай зацепил и протащил мертвого человека на улице Савушкина в Петербурге

Движение трамваев было затруднено вечером 22 января в Приморском районе Петербурга. Причиной стало ДТП, произошедшее недалеко от дома 115 по улице Савушкина.
В момент аварии возле путей лежал труп. Проезжавший мимо трамвай 19 маршрута зацепил его передним правым углом и протащил за собой.
Причина смерти жителя пока устанавливается, на месте происшествия работают сотрудники полиции и скорой помощи. Авария временно остановила движение трамваев 19 маршрута, а 48 маршрут следовал до Приморского проспекта.
Ранее на улице Савушкина произошла крупная авария с участием пассажирского автобуса. Водитель общественного транспорта проигнорировал красный сигнал светофора и протаранил инкассаторский бронированный микроавтобус, который от удара завалился набок.