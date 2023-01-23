Историк Лебрехт: композиция «К Элизе» получила название после смерти Бетховена

Композитор Людвиг ван Бетховен при жизни не знал девушки с именем Элиза. Поэтому мелодия получила свое название после его смерти, считает эксперт по творчеству Норман Лебрехт.
Согласно данным историка, утраченной версией композиции Бетхова некогда владела учительница из Мюнхена. Женщина никогда не встречалась с музыкантом. Позже она отдала копию рукописи Людвигу Нолю и назвала ее «К Элизе».
Уточняется, что Элизой звали внучку этой самой учительницы. Эксперт Людвиг Ноль не стал углубляться в тему и включил предложенный вариант названия композиции в том «Бетховен», пишет The Guardian.
«Думаю, что Бетховен расхохотался, глядя на академиков, посвящающих свою карьеру, выяснению личности никогда не существовавшей Элизы», — предположил Лебрехт.
Фортепианная пьеса-багатель «К Элизе» является одним из наиболее известных музыкальных произведений Бетховена. Композитор написал свой шедевр в тональности ля-минор.