Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Дочь Навки и Пескова выучила новогоднее стихотворение на китайском языке

Шоу-бизнес
Дочь Навки и Пескова выучила новогоднее стихотворение на китайском языке

Дочь фигуристки Татьяны Навки и пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова поздравила подписчиков в социальных сетях с наступлением Нового года по лунному календарю. К поклонникам Надежда Пескова обратилась на китайском языке, сообщил Telegram-канал «Звездная пыль».

Как стало известно, ребенок основательно занимается иностранным языком. Свои успехи в обучении она продемонстрировала, выучив китайское стихотворение в честь наступления года черного кролика.

На опубликованном в социальных сетях видео Надежда Пескова без запинки и наизусть прочитала длинное произведение. Поклонники, хоть и не поняли сути, пришли в восторг.

«Дальнозоркие родители, учат ребенка правильному языку», — написали комментаторы.

Ранее Татьяна Навка поддержала госпитализированного фигуриста Романа Костомарова. В прошлом спортсмены вместе выступали в танцах на льду, завоевав золото на Олимпийских играх 2006 года.
дмитрий песков татьяна навка семья китайский язык новый год
Военкоры ФАН
Лучшие в аду