Дочь Навки и Пескова выучила новогоднее стихотворение на китайском языке

Дочь фигуристки Татьяны Навки и пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова поздравила подписчиков в социальных сетях с наступлением Нового года по лунному календарю. К поклонникам Надежда Пескова обратилась на китайском языке, сообщил Telegram-канал «Звездная пыль».
Как стало известно, ребенок основательно занимается иностранным языком. Свои успехи в обучении она продемонстрировала, выучив китайское стихотворение в честь наступления года черного кролика.
На опубликованном в социальных сетях видео Надежда Пескова без запинки и наизусть прочитала длинное произведение. Поклонники, хоть и не поняли сути, пришли в восторг.
«Дальнозоркие родители, учат ребенка правильному языку», — написали комментаторы.
Ранее Татьяна Навка поддержала госпитализированного фигуриста Романа Костомарова. В прошлом спортсмены вместе выступали в танцах на льду, завоевав золото на Олимпийских играх 2006 года.