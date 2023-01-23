Горящий неуправляемый поезд промчался по железной дороге в Германии

Охваченный огнем локомотив пронесся по железнодорожным путям в Баварии. При этом машинист за рулем отсутствовал.
Сначала в экстренные службы поступило сообщение о возгорании в одном из поездов. На место происшествия оперативно приехали пожарные и полиция. В какой-то момент состав тронулся с места. Обслуживающий персонал не смог его остановить, и поезд начал ускорять движение.
Работники железной дороги смогли исправить ситуацию с помощью быстрого реагирования. Они умело переключили стрелки на путях, чтобы завести локомотив в тупик. Согласно официальным данным, трагедии удалось избежать.
Очевидцы сравнили инцидент со сценой из голливудского боевика. Даже спасатели заявили, что никогда не видели ничего подобного.