Горящий неуправляемый поезд промчался по железной дороге в Германии

Сначала в экстренные службы поступило сообщение о возгорании в одном из поездов. На место происшествия оперативно приехали пожарные и полиция. В какой-то момент состав тронулся с места. Обслуживающий персонал не смог его остановить, и поезд начал ускорять движение.