Губернатор Гладков заявил о работе ПВО в небе над Белгородом

Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и областью, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По словам губернатора, предварительно, в результате работы ПВО никто не пострадал.
Днем в воскресенье Гладков сообщал об обстреле села Вязовое в Краснояружском районе. По словам губернатора, в результате обстрела выбило стекла в двух частных домовладениях, повреждения получили также линии электропередачи.
«Оперативные службы уточняют последствия на земле», — написал Гладков.
В результате обстрела Вязового в воскресенье никто из мирных жителей не пострадал, уточнял губернатор. Ранее Гладков также сообщал об обстреле белгородского села Карабаново.