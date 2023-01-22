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Губернатор Гладков заявил о работе ПВО в небе над Белгородом

Происшествия
Губернатор Гладков заявил о работе ПВО в небе над Белгородом

Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и областью, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По словам губернатора, предварительно, в результате работы ПВО никто не пострадал.

Днем в воскресенье Гладков сообщал об обстреле села Вязовое в Краснояружском районе. По словам губернатора, в результате обстрела выбило стекла в двух частных домовладениях, повреждения получили также линии электропередачи.

«Оперативные службы уточняют последствия на земле», — написал Гладков.

В результате обстрела Вязового в воскресенье никто из мирных жителей не пострадал, уточнял губернатор. Ранее Гладков также сообщал об обстреле белгородского села Карабаново.
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