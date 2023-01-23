Лукашенко поручил разобраться с Wildberries по вопросу платного возврата товаров

Маркетплейс Wildberries не исполнил предписание об отмене платного возврата товаров в Белоруссии, чем нарушил законодательство республики. Внимание на это обратил президент страны Александр Лукашенко, о чем в эфире телеканала СТВ сообщил глава Комитета государственного контроля Василий Герасимов.
Интернет-площадка ввела платный возврат товаров во время новогодних праздников, после чего ей было вынесено предписание о нарушении законодательства Белоруссии. Однако Wildberries проигнорировала предупреждение, из-за чего на компанию подали в суд.
Информация о ситуации с маркетплейсом дошла до президента республики Александра Лукашенко. Глава государства призвал в кратчайшие сроки восстановить законные права граждан.
В течение двух дней после этого компания Wildberries убрала платный возврат. Деньги покупателям были возвращены.