Фестиваль коренных народов в Финляндии покажет якутскую комедию «Молодость»

Драматическая комедия режиссера Дмитрия Давыдова «Молодость» будет показана на кинофестивале коренных народов в Финляндии. Об этом говорится на сайте мероприятия.
Фестиваль Skábmagovat проходит в Финляндии с 26 по 29 января. Трагикомедия Дмитрия Давыдова заявлена под названием «Якутия: ожог от леденящего холода». Участники мероприятия посмотрят фильм на оригинальном языке с английскими субтитрами, пишет РБК.
«Молодость» рассказывает о непутевом мужчине Васе, который возвращается в родную деревню. Населенный пункт главный герой покинул 20 лет назад после окончания школы. Кроме финского фестиваля ленту покажут в Новой Зеландии и Канаде. Премьера трагикомедии в России состоялась 19 января.