Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Фестиваль коренных народов в Финляндии покажет якутскую комедию «Молодость»

Общество
Фестиваль коренных народов в Финляндии покажет якутскую комедию «Молодость»

Драматическая комедия режиссера Дмитрия Давыдова «Молодость» будет показана на кинофестивале коренных народов в Финляндии. Об этом говорится на сайте мероприятия.

Фестиваль Skábmagovat проходит в Финляндии с 26 по 29 января. Трагикомедия Дмитрия Давыдова заявлена под названием «Якутия: ожог от леденящего холода». Участники мероприятия посмотрят фильм на оригинальном языке с английскими субтитрами, пишет РБК.

«Молодость» рассказывает о непутевом мужчине Васе, который возвращается в родную деревню. Населенный пункт главный герой покинул 20 лет назад после окончания школы. Кроме финского фестиваля ленту покажут в Новой Зеландии и Канаде. Премьера трагикомедии в России состоялась 19 января.
молодость якутия кинофестиваль
Военкоры ФАН
Лучшие в аду