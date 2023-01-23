Фестиваль коренных народов в Финляндии покажет якутскую комедию «Молодость»

«Молодость» рассказывает о непутевом мужчине Васе, который возвращается в родную деревню. Населенный пункт главный герой покинул 20 лет назад после окончания школы. Кроме финского фестиваля ленту покажут в Новой Зеландии и Канаде. Премьера трагикомедии в России состоялась 19 января.