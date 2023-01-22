Макрон: Франция и Германия договорились о совместном ответе на закон США об инфляции

Париж и Берлин достигли договоренностей по амбициозному европейскому ответу на закон о снижении инфляции, принятый Вашингтоном. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон.
Глава государства провел пресс-конференцию по итогам встречи с немецким канцлером Олафом Шольцем. Он рассказал, что стороны договорились о дальнейшей работе над ответными мерами в отношении экономической политики Соединенных Штатов. По словам президента Франции, они должны включить в себя простые и понятные для местных предпринимателей инструменты.
«У нас будет общая европейская стратегия, которая приведет к амбициозному и быстрому ответу», — указал Макрон.
Он добавил, что совместный ответ на действия Белого дома будет основываться на системе поддержки региональных предприятий. Речь идет о выделении бизнесу государственного и частного финансирования.
Ранее стало известно о присоединении Германии к проекту водородного трубопровода H2Med. Как отметил французский президент, изначально объект должен был связать лишь Марсель и Барселону.