Макрон: Франция и Германия договорились о совместном ответе на закон США об инфляции

Глава государства провел пресс-конференцию по итогам встречи с немецким канцлером Олафом Шольцем. Он рассказал, что стороны договорились о дальнейшей работе над ответными мерами в отношении экономической политики Соединенных Штатов. По словам президента Франции, они должны включить в себя простые и понятные для местных предпринимателей инструменты.