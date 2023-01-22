Бойцы ЧВК «Вагнер» сопроводили Пушилина в поездке по Соледару

По словам Пушилина, при отходе украинские войска планировали уничтожить соляные рудники. Для затруднения входа в шахту они подрывали коммуникации изнутри. В скором времени специалисты приступят к восстановлению города, чтобы вокруг предприятия по добыче соли вновь выросли жилые кварталы, заключил политик.