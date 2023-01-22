Бойцы ЧВК «Вагнер» сопроводили Пушилина в поездке по Соледару

Врио главы ДНР Денис Пушилин 22 января посетил освобожденный от украинских войск Соледар. Вместе с ним в город отправился депутат Госдумы Зураб Макиев, который поддерживает связь с донецкими избирателями.
Целью поездки стало разрешение вопроса с развертыванием пунктов гуманитарной помощи от партии «Единая Россия» на территории города. Пушилин пришел к выводу, что сейчас такой необходимости нет.
«Решили, что пока нецелесообразно – жителей осталось очень мало, и их поддерживают всем необходимым бойцы ЧВК "Вагнер"», — написал он в своем Telegram-канале.
Боевые действия сказались на внешнем облике города. Разрушения получили жилые дома, здания администрации, храм и памятник солдатам Великой Отечественной войны (ВОВ).
«"Вагнеровцы" сопровождали нас в поездке и рассказали, какие кровопролитные тут были бои и что противник не гнушался ничем – боевики, как обычно, прикрывались мирными жителями», — добавил врио главы ДНР.
По словам Пушилина, при отходе украинские войска планировали уничтожить соляные рудники. Для затруднения входа в шахту они подрывали коммуникации изнутри. В скором времени специалисты приступят к восстановлению города, чтобы вокруг предприятия по добыче соли вновь выросли жилые кварталы, заключил политик.
Бои за город Соледар проходили при участии только бойцов ЧВК «Вагнер», о чем ранее заявлял бизнесмен Евгений Пригожин. За проведение этой операции ряд штурмовиков удостоились Платиновой Звезды.