Валерий Афанасьев вышел на связь после госпитализации

Актер Валерий Афанасьев ранее был доставлен в больницу после спектакля «Горячее сердце» в московском Малом театре. «Известия» дозвонились до артиста и узнали о его состоянии.
Афанасьев подтвердил свою госпитализацию. В настоящий момент он чувствует себя нормально. Что именно стало причиной недомогания, а также как долго придется оставаться в больнице, актер уточнять не стал. Разговор с артистом появился в Telegram-канале издания.
Как сообщалось ранее, предположительной причиной госпитализации Афанасьева стал разрыв связок коленного сустава. Он пожаловался на плохое самочувствие после ухода со сцены.