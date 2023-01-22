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Валерий Афанасьев вышел на связь после госпитализации

Общество
Валерий Афанасьев вышел на связь после госпитализации

Актер Валерий Афанасьев ранее был доставлен в больницу после спектакля «Горячее сердце» в московском Малом театре. «Известия» дозвонились до артиста и узнали о его состоянии.

Афанасьев подтвердил свою госпитализацию. В настоящий момент он чувствует себя нормально. Что именно стало причиной недомогания, а также как долго придется оставаться в больнице, актер уточнять не стал. Разговор с артистом появился в Telegram-канале издания.

Как сообщалось ранее, предположительной причиной госпитализации Афанасьева стал разрыв связок коленного сустава. Он пожаловался на плохое самочувствие после ухода со сцены.
Валерий Афанасьев госпитализация вышел на связь
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