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ВСУ разрушили жилой дом в Старобельске ударом из РСЗО HIMARS

Происшествия
ВСУ разрушили жилой дом в Старобельске ударом из РСЗО HIMARS

Жилой дом в Старобельске получил серьезные повреждения после обстрела со стороны украинских силовиков. Подробности рассказали в представительстве ЛНР в СЦКК.

Украинские силовики нанесли удар по Старобельску из реактивной системы залпового огня HIMARS около 17:55 по местному времени. Выпущенная ракета угодила в жилой дом. В результате обстрела здание разрушилось, говорится в сообщении СЦКК.

Ранее украинские силовики атаковали Херсонскую область. Под огонь попала новокаховская больница. У здания выбило стекла в окнах, а перед приемным покоем образовалась воронка. Информация о пострадавших и погибших не поступала.
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