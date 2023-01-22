ВСУ разрушили жилой дом в Старобельске ударом из РСЗО HIMARS

Жилой дом в Старобельске получил серьезные повреждения после обстрела со стороны украинских силовиков. Подробности рассказали в представительстве ЛНР в СЦКК.
Украинские силовики нанесли удар по Старобельску из реактивной системы залпового огня HIMARS около 17:55 по местному времени. Выпущенная ракета угодила в жилой дом. В результате обстрела здание разрушилось, говорится в сообщении СЦКК.
Ранее украинские силовики атаковали Херсонскую область. Под огонь попала новокаховская больница. У здания выбило стекла в окнах, а перед приемным покоем образовалась воронка. Информация о пострадавших и погибших не поступала.