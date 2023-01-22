Белоруссия планирует начать регистрацию собственной вакцины от COVID-19 в конце 2023 года

Белоруссия может перейти к процессу регистрации собственной вакцины от коронавируса уже в конце текущего года. Об этом сообщила начальник отдела науки минздрава республики Маргарита Досина.
Предварительные эксперименты подтвердили безопасность препарата, отметила она. В скором времени стартуют доклинические испытания на животных. Форма у вакцины будет классической — в виде раствора, передает ТАСС.
«На сегодня у нас уже полностью разработан прототип, то есть в экспериментальных условиях получен уже флакончик с вакциной, с этим раствором, который уже апробировали на экспериментальных животных», — рассказала Досина.
Ранее стало известно о распространении нового варианта омикрон-штамма под названием «Кракен». Инфекционист Евгений Тимаков предположил, что он может принести пользу иммунитету россиян.