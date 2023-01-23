Полицейского на Украине отстранили от службы за подарок возлюбленной

Начальника управления патрульной полиции по Львовской области отстранили от службы после того, как он подарил своей девушке пропуск для проезда по площади Рынок в областном центре. Об этом сообщил департамент патрульной полиции страны.
Ведомство не уточнило имя нарушителя. В свою очередь некоторые украинские СМИ отметили, что данную должность с лета 2017 года занимает Роман Пилипенко. Именно против него были направлены санкции. По факту инцидента назначено служебное расследование.
Площадь Рынок во Львове является пешеходной зоной. Согласно правилам, через нее могут проезжать только трамваи.