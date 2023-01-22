Растущее напряжение на Балканах обсудили участники встречи в штабе КИБЕР ФРОНТА Z

Западные страны, не упуская своего шанса, усиливают давление на Сербию. Во время экономического форума в Давосе Европарламент потребовал от Белграда признать независимость самопровозглашенного Косово, угрожая в противном случае заморозить евроинтеграцию для сербов. 21 января президент Александр Вучич анонсировал обращение к нации по вопросу Косово и Метохии. Это вызвало у многих сербов опасение, что под давлением глава государства все же согласился на сценарий Запада.