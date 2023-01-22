Растущее напряжение на Балканах обсудили участники встречи в штабе КИБЕР ФРОНТА Z

В 2022 году в Сербии участились провокации со стороны албанцев. В Косово и Метохии сейчас сохраняется напряженная обстановка, а вооруженные силы Сербии были приведены в высшую степень боевой готовности. Вероятные причины обострения конфликта после начала спецоперации в Донбассе обсудили участники традиционной воскресной встречи в штабе КИБЕР ФРОНТА Z в Петербурге.
«Запад дождался того самого момента, когда Россия не может оказать прямого дипломатического прямой военной и политической помощи Сербии. Даже если Сербия затребует такую помощь, Россия сейчас разбирается со своими проблемами на Украине», — пояснил директор Русско-сербского культурно-информационного центра «Орлы» Александр Лысов.
Западные страны, не упуская своего шанса, усиливают давление на Сербию. Во время экономического форума в Давосе Европарламент потребовал от Белграда признать независимость самопровозглашенного Косово, угрожая в противном случае заморозить евроинтеграцию для сербов. 21 января президент Александр Вучич анонсировал обращение к нации по вопросу Косово и Метохии. Это вызвало у многих сербов опасение, что под давлением глава государства все же согласился на сценарий Запада.
«Сербия являет собой пример того, когда власть представляет одни решения, а народ пытается выражать абсолютно другие взгляды, отличающиеся коренным образом. Власть смотрит в одну сторону, народ — в другую. Народ, как мы знаем, всегда смотрит в сторону России», — отметила заместитель руководителя Фрунзенского районного отделения МГЕР Ирина Устинова.
По мнению экспертов, момент эскалации отнюдь не совпадение. И давление на Сербию намеренно было усилено во время проведения специальной военной операции ВС РФ на Украине.
«Мы сейчас не можем особо вмешаться, только через третьи страны, дипломатическим путем. Сербия сейчас оказалась «одна против всех». А Сербия, она маленькая. Россия большая, мы еще вытягиваем такое противостояние, а вот Сербии, конечно, будет сложно. Запад, дождавшись сложной ситуации в России, усилил давление на Сербию именно через «косовский вопрос» и тем самым надеется достичь двух целей. Первая — склонить Сербию к решению по западному сценарию. И вторая цель — нанести имиджевый урон РФ», — заключил Александр Лысов.
Спикер встречи также отметил влияние переехавших в Сербию после начала СВО граждан РФ. Покинув родину, некоторые из них активно участвуют в информационной войне Запада против России и всеми силами стараются демонизировать нашу страну. Однако российско-сербским отношениям это не сможет повредить, поскольку, как подчеркнула Ирина Устинова, между странами существует многовековая прочная связь, которую не разрушить нескольким десяткам русофобов.