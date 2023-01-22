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Дмитрий Медведев набрал более миллиона подписчиков в Telegram

Общество
Дмитрий Медведев набрал более миллиона подписчиков в Telegram

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев набрал более одного миллиона подписчиков в Telegram. Канал политика был создан в марте прошлого года.

Медведев решил завести свой Telegram-канал, так как посчитал площадку востребованной для общения. Чаще всего зампредседателя Совбеза России публикует текстовые сообщения и иногда прикрепляет к ним эмодзи.

На канале Дмитрия Медведева уже опубликовано свыше 200 постов. Последняя запись посвящена встрече иностранных политиков в Рамштайне и обсуждению новой помощи Украине. Сообщение посмотрели более 800 тысяч человек.

Основные посты зампредседателя Совбеза РФ посвящены политике и нынешней ситуации в стране и мире. В одном из сообщений Дмитрий Медведев решил необычным способом похвалить главу Евродипломатии Жозепа Борееля после высказываний о Москве.
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