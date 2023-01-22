Сергей Сафронов сделал операцию по пересадке волос после химиотерапии

Иллюзионист Сергей Сафронов после двухлетней борьбы с раком сделал операцию по пересадке волос. Артист страдал тяжелым заболеванием под названием лимфома Ходжкина.
Сафронову удалось победить болезнь, и в настоящее время он находится в ремиссии. Артист полностью погружен в работу и вместе с братьями занимается реализацией новых проектов.
«Спасибо огромное за поддержку. Лечение лучевой терапией, химиотерапией подошли к концу. Все хорошо. Мы с братьями плодотворно работаем над новым шоу, над новыми проектами», — отмечал иллюзионист.
Однако рак не прошел для артиста бесследно. Из-за сложного лечения и химиотерапии он лишился части своих волос. В итоге Сафронов решился на радикальные меры и обратился к хирургам.
Операция по пересадке волос является популярной услугой среди звезд отечественного шоу-бизнеса. К ней ранее прибегла рэп-исполнительница Айза Анохина, чтобы скорректировать высоту лба.