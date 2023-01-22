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Дмитрий Шепелев показал поклонникам подросшего сына от Жанны Фриске

Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев показал поклонникам подросшего сына от Жанны Фриске

Наследник Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева перенял от матери артистичность и любовь к творчеству. Это стало ясно по кадрам, опубликованным звездным родителем.

На них девятилетний мальчик по имени Платон, виртуозно играет на гитаре. Как написали подписчики, ребенок многое унаследовал от мамы. В частности, его внешность они посчитали абсолютной копией Фриске. Особенно поклонники отметили схожесть глаз, губ и носа мальчика.

Дмитрий Шепелев показал поклонникам подросшего сына от Жанны Фриске

Шепелев всячески поощряет любовь сына к музыке. Так, недавно он ему создал канал, где мальчик делится своими достижениями. Старания телеведущего отметила и Алена Водонаева. Она похвалила звездного отца, который успешно растит «классного пацана».
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