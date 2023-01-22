Дмитрий Шепелев показал поклонникам подросшего сына от Жанны Фриске

На них девятилетний мальчик по имени Платон, виртуозно играет на гитаре. Как написали подписчики, ребенок многое унаследовал от мамы. В частности, его внешность они посчитали абсолютной копией Фриске. Особенно поклонники отметили схожесть глаз, губ и носа мальчика.