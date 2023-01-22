Нейросеть превратила «Гриффинов» в американский ситком 1980-х годов

Пользователь Lyrical Realms пофантазировал и решил «перенести» героев из мультсериала «Гриффины» в американский ситном 1980-х годов. Для этого он использовал нейросеть Midjoyrney.
Видеоролик с «обновленными» героями «Гриффинов» появился на YouTube. Пользователь оформил результат нейросети в заставку к телесериалу. На кадрах представлены Питер Гриффин, Гленн Куагмайр, Кливленд Браун и другие персонажи.
Мультсериал «Гриффины» создал Сет Макфарлейн для телекомпании Fox Broadcasting Company. В центре событий оказывается американская семья, способная разбить все возможные стереотипы.
Нейросеть продолжает набирать популярность среди пользователей Сети. Недавно юзер с ником Pikabu решил перенести персонажей из «Гарри Поттера» во вселенную «Безумного Макса».