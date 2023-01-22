Анита Цой призналась, что не участвует в жизни сводного брата с судимостью

Отец певицы Аниты Цой вступал в брак дважды. Во втором союзе у него родился сын Алексей, который однако не нашел общего языка с знаменитой сестрой.
В один из моментов своей жизни он попал в тюрьму. Свою помощь Цой предоставлять отказалась, а позднее даже не интересовалась, в чью пользу разрешилась ситуация. В шоу «Ты не поверишь!» она призналась, что и сейчас не интересуется жизнью брата, так как сам он не просит ее о помощи.
«Я могу взять и поднять его до определенного уровня. У меня хорошо получается воспитывать. Я могу просто предложить ему помощь, а если человек сам не проявляется, то зачем его тревожить?» — отметила Цой.
Известно, что Алексей сейчас работает на заводе и проживает с матерью. По словам певицы, она даже не пыталась звонить родственнику.