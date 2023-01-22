Анита Цой призналась, что не участвует в жизни сводного брата с судимостью

В один из моментов своей жизни он попал в тюрьму. Свою помощь Цой предоставлять отказалась, а позднее даже не интересовалась, в чью пользу разрешилась ситуация. В шоу «Ты не поверишь!» она призналась, что и сейчас не интересуется жизнью брата, так как сам он не просит ее о помощи.