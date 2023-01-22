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Актера Валерия Афанасьева госпитализировали после выступления в Малом театре в Москве

Шоу-бизнес
Актера Валерия Афанасьева госпитализировали после выступления в Малом театре в Москве

Врачи госпитализировали известного актера Валерия Афанасьева после выступления в Государственном Академическом Малом театре в Москве. Соответствующую информацию предоставил Telegram-канал Baza.

В воскресенье, 22 января, народный артист России принял участие в спектакле «Горячее сердце». Однако после ухода со сцены актер пожаловался на недомогание.

В результате 73-летнего артиста отправили в больницу. По имеющейся информации, медики диагностировали у Валерия Афанасьева разрыв связок коленного сустава.

Ранее стало известно о серьезных проблемах со здоровьем у актрисы Елены Прокловой. Артиста отыграла пять спектаклей со сломанной ногой, из-за чего сейчас вынуждена передвигаться в инвалидном кресле.
госпитализация Валерий Афанасьев разрыв связок
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