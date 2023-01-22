Политолог Мелоян: США пытаются переложить ответственность за поражение ВСУ на Германию

Ситуация с возможной передачей танков Украине порождает все новые разногласия в рядах коллективного Запада. Свое мнение на этот счет выразил политолог, журналист-международник Тигран Мелоян.
США активно давят на союзников, в первую очередь на Германию, пытаясь организовать передачу танков Leopard Киеву. При этом американская сторона не спешит отправлять Украине Abrams, пишет «Взгляд».
По словам Мелояна, таким образом Вашингтон хочет выйти сухим из воды. Он намерен показать, что ВСУ проигрывают из-за нежелания немецких союзников должным образом оказывать помощь.
«Это, в свою очередь, приведет к тому, что Германия потеряет свой бизнес (в сфере ВПК), а США его приобретут», — констатировал Мелоян.
Власти ФРГ ранее согласились передать Украине танки Leopard 2, если США пойдут на аналогичный шаг с Abrams. Однако Вашингтон отверг такое предложение сославшись, на сложности в логистике.