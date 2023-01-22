СМИ: Вашингтон отправил Национальную гвардию для обучения армии Тайваня

Источники СМИ утверждают, что программа обучения началась еще в первые месяцы 2022 года. Сообщается, что Национальная гвардия тренировала тайваньских военнослужащих как на Тайване, так и на территории США. В мае 2022 года президент Тайваня Цай Инвэнь объявил о сотрудничестве с Пентагоном во время приема американского сенатора Тэмми Дакворт в Тайбэе. Представители армии США отказались комментировать свое участие в обучении вооруженных сил островного государства.