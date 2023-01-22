СМИ: Вашингтон отправил Национальную гвардию для обучения армии Тайваня

Вашингтон, 22 января. США расширили систему подготовки тайваньских военных, включив в нее программу обучения с участием Национальной гвардии, сообщает японское издание Nikkei Asia.
Источники СМИ утверждают, что программа обучения началась еще в первые месяцы 2022 года. Сообщается, что Национальная гвардия тренировала тайваньских военнослужащих как на Тайване, так и на территории США. В мае 2022 года президент Тайваня Цай Инвэнь объявил о сотрудничестве с Пентагоном во время приема американского сенатора Тэмми Дакворт в Тайбэе. Представители армии США отказались комментировать свое участие в обучении вооруженных сил островного государства.
«У нас нет комментариев по конкретным операциям, боевым действиям или тренировкам. Но необходимо подчеркнуть, что наша поддержка и оборонные отношения с Тайванем по-прежнему направлены против текущей угрозы, исходящей от Китайской Народной Республики», — заявили в Пентагоне
В развертывании Национальной гвардии за рубежом обычно участвуют подразделения из одного штата, но в обучении армии Тайваня были задействованы отряды из нескольких регионов США, включая Гавайи.
Согласно американскому оборонному бюджету на 2023 год, до 10 из 858 миллиардов долларов США планируют потратить на военную помощь Тайваню. Соединенные Штаты являются самым важным поставщиком оружия для Тайбея, несмотря на отсутствие официального дипломатического признания. Продажа вооружения островному государству является постоянным раздражителем в отношениях Пекина с Вашингтоном.