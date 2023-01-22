Познер сообщил о подготовке к совместному выступлению с Ургантом на Кипре

Как уточнил Познер в интервью изданию, мероприятие будет составлено «по мотивам путешествий». Телеведущие ожидают, что вечер посетят люди, которые переехали из России на Кипр. Отмечается, что дата мероприятия совпадает с годовщиной начала спецоперации. Однако Познер исключил какие-либо параллели между событиями.