Познер сообщил о подготовке к совместному выступлению с Ургантом на Кипре

Телеведущий Иван Ургант и Владимир Познер планируют провести некое мероприятие на Кипре. Подробности готовящегося выступления узнал журналист «Московского комсомольца».
Как уточнил Познер в интервью изданию, мероприятие будет составлено «по мотивам путешествий». Телеведущие ожидают, что вечер посетят люди, которые переехали из России на Кипр. Отмечается, что дата мероприятия совпадает с годовщиной начала спецоперации. Однако Познер исключил какие-либо параллели между событиями.
«Это будет вечер для тех, кто придет. Я не знаю, как их назвать, — есть люди, которые давно живут не в России, есть те, кто недавно туда приехали — в этом смысле я их совершенно не разделяю», — заявил он.
Как стало известно ранее, стоимость билетов варьируется от 50 до 350 евро. Для отдельных гостей будет предусмотрена VIP зона с напитками и закусками.