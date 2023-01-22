Власти Украины решили снести памятники Суворову и Гастелло в селе под Одессой

Памятники полководцу Александру Суворову и герою Великой Отечественной войны Николаю Гастелло демонтировали в селе Траповка Одесской области. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».
Портал также опубликовал соответствующие кадры. На них видно, что от памятника Суворову остался один постамент. Та же судьба настигла бюст Гастелло перед зданием сельской школы.
Ранее сообщалось о демонтаже памятника герою Гражданской войны Григорию Котовскому. Он находился в одном из парков города Подольска.
В Одессе тем временем полностью демонтировали памятник Екатерине II. Она является основательницей города.