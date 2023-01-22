Один человек погиб в столкновении иномарок на трассе Ростов-на-Дону — Таганрог

Предварительно установлено, что водитель Accent допустил выезд на полосу встречного движения, спровоцировав столкновение с машиной такси Sonata. Погиб водитель первой иномарки и пострадал его девятилетний пассажир. В больницу также были доставлены водитель такси и два его пассажира, уточнили в ростовском управлении ГИБДД.