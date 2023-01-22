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Один человек погиб в столкновении иномарок на трассе Ростов-на-Дону — Таганрог

Происшествия
Один человек погиб в столкновении иномарок на трассе Ростов-на-Дону — Таганрог

ДТП с участием Hyundai Accent и Hyundai Sonata произошло на трассе Ростов-на-Дону — Таганрог. Смертельные травмы получил один человек, еще четверо, включая ребенка, пострадали.

Предварительно установлено, что водитель Accent допустил выезд на полосу встречного движения, спровоцировав столкновение с машиной такси Sonata. Погиб водитель первой иномарки и пострадал его девятилетний пассажир. В больницу также были доставлены водитель такси и два его пассажира, уточнили в ростовском управлении ГИБДД.

Само ДТП произошло 22 января в 17:30 по московскому времени. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.
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