Военные учения Франко-германской бригады Еврокорпуса пройдут в Литве и Румынии

В воскресенье Берлин и Париж приняли декларацию по итогам заседания франко-германского Совета министров. В заявлении отмечается, что немецкая и французская стороны «должны содействовать укреплению оборонных возможностей Европы, в том числе укрепляя европейскую составляющую НАТО».