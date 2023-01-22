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Военные учения Франко-германской бригады Еврокорпуса пройдут в Литве и Румынии

Армия
Военные учения Франко-германской бригады Еврокорпуса пройдут в Литве и Румынии

Франция и ФРГ проведут совместные маневры Франко-германской бригады, следует из совместной декларации. Маневры пройдут в Литве и Румынии.

В воскресенье Берлин и Париж приняли декларацию по итогам заседания франко-германского Совета министров. В заявлении отмечается, что немецкая и французская стороны «должны содействовать укреплению оборонных возможностей Европы, в том числе укрепляя европейскую составляющую НАТО».

«Чтобы поддержать наших союзников на востоке, наши армии организуют совместные учения Франко-германской бригады в Литве и Румынии», — говорится в документе.

Франко-германская бригада входит в состав Европейского корпуса – объединения ВС стран Евросоюза. В бригаду входят три мотопехотных батальона, бронетанковый разведывательный и артиллерийский полки, а также подразделения обеспечения.
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