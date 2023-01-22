Камила Валиева отреагировала на решение Российского антидопингового агентства

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) ранее вынесло оправдательный приговор по делу фигуристки Камилы Валиевой. Спортсменка призналась, что осталась довольна решением комиссии, передает RT.
Как сообщалось ранее, РУСАДА установило, что Валиева не нарушала антидопинговых правил намеренно или из-за халатности. В связи с этим к спортсменке не были применены какие-либо санкции, кроме аннулирования результатов чемпионата России — 2021.
«Конечно, довольна. Чемпионат России каждый год», — отметила Валиева.
На чемпионате России Валиева завоевала золотую медаль. Стороне защиты удалось доказать, что запрещенные вещества попали в организм спортсменки случайно, однако РУСАДА все равно приняло решение об аннулировании результатов.