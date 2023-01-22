National Grid пообещала поощрять британцев за сокращение потребления света

Жители Великобритании могут рассчитывать на вознаграждение, если сократят потребление электроэнергии. Об этом пишет газета The Sun со ссылкой на компанию National Grid.
Предполагается, что с 23 января в Великобритании будет действовать особый режим энергосбережения с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Если жители перестанут использовать электричество в этот период, им полагается до 7,4 доллара за каждый сэкономленный кВт/ч.
В National Grid добавили, что британская энергосистема столкнулась с повышенной нагрузкой из-за холодов. Компания предупредила, что о блэкауте на территории Соединенного Королевства говорить не приходится.
Недавно сообщалось, что западная часть Соединенных Штатов сталкивается с затяжной мегазасухой. В результате она может привести к серьезной нагрузке на водные ресурсы во всем регионе, передает RT.