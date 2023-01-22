National Grid пообещала поощрять британцев за сокращение потребления света

Предполагается, что с 23 января в Великобритании будет действовать особый режим энергосбережения с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Если жители перестанут использовать электричество в этот период, им полагается до 7,4 доллара за каждый сэкономленный кВт/ч.