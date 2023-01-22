Депутат Милонов: не отдавать на откуп фуд-корту воспитание наших детей, это наше общее дело

Дискуссия о пересмотре школьной программы по литературе подняла многие вопросы, связанные с образованием и воспитанием. Постсоветское прошлое, когда рухнул СССР, а Россия еще не набрала силу, оставило широкую борозду бесплодной земли после себя. Выросло несколько поколений россиян, которые не понимают, что такое любить Родину. Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов, находящийся в рядах добровольцев в Донбассе, показал в своей колонке ФАН, к чему привело отсутствие идеологии в системе образования, кто за это в ответе и кто должен все изменить.
А с чего вдруг им быть патриотами? Колонка Виталия Милонова
Наблюдаю за дискуссией моих коллег по поводу Александра Исаевича Солженицына. «Архипелаг ГУЛАГ», наверное, не то произведение, которое нужно изучать в школе, просто потому, что люди должны быть достаточно взрослыми и иметь достаточный жизненный опыт, чтобы спокойно воспринимать эту информацию, отделяя некие идеологические клише от правды. С другой стороны, у Солженицына есть действительно достаточно неплохие произведения, которые, я был бы не против, чтобы мои дети знали. Ну, да оставим Солженицына в стороне.
Вспомним 1980-е годы. Крушение советской империи. Те, кто сейчас называют себя активными последователями дела Ленина — члены КПСС — тогда были молодыми комсомольцами, которые бегали и скупали за всевозможные «фишки» видеомагнитофоны, японские холодильники, ездили за границу. Так вот эти комсомольские вожаки, которые были совершенно неверящими в коммунистическую идею партийные функционерами, Советский Союз и развалили. Это они приняли решение. Коммунистическая партия приняла решение взять курс на перестройку.
Коммунистическая партия была инициатором договоренностей, которые были достигнуты лидером КПСС Михаилом Сергеевичем Горбачевым с президентом США Рональдом Рейганом, а потом с президентом Джорджем Бушем — старшим. Именно первый секретарь ЦК КПСС Горбачев стоял у истоков развала нашей великой империи. Земля ему пухом! А мы-то как дальше будем жить? Ведь уже тогда, в конце 1980-х — начале 1990-х, наши враги, которые никогда не переставали быть нашими врагами, задумались о том, каким образом они смогут победить великую Россию.
Тогда нищий, голодный Советский Союз с талонами Павлова, в очередях за стиральным порошком все равно представлял собой мощное государство, которое просто так нельзя было взять голыми руками. Да, можно было подкупить лидеров, поддержать бандитов, которые правили тогда бал в экономике страны. Но страну нельзя было завоевать. Надо было заниматься растлением поколений россиян. Поэтому тогда те, кто облизывал ножки американских столов — они стали инициаторами исключения идеологии из системы воспитания и образования наших детей. Два поколения наших детей получили образование, лишенное элементарных основ, элементарных понятий о нравственности.
Да, детей неплохо учат: математике, физике, биологии. Только не учат любить Родину. Дети предоставлены сами себе, а чиновники стыдливо говорят, это пусть родители делают, государство в это вмешиваться не будет. Обязано! Обязано государство вместе с родителями заниматься не только обучением, но и воспитанием подрастающего поколения. Нельзя вот так вот отдавать на откуп фуд-корту и интернету воспитание наших детей. Все вместе должны делать, это дело общее. Родители могут и не справиться. Да к тому же, сколько у нас неполных семей, сколько семей, где родители работают по 12 часов в сутки, чтобы заработать ребенку на достойную жизнь? Поэтому это дело общее.
Сейчас, видя поток трусливых испугавшихся, а иногда и обманутых подростков, которые убежали через Верхний Ларс от мобилизации, надо задать себе вопрос, что отчасти и мы сами виноваты в этом. А с чего им вдруг быть патриотами страны? Кто их научил? Поп-звезды, катающиеся на золотых машинах? Блогеры, которые кичатся, что они заработали миллионы из ничего? Кто для них был примером? Вот это мы с вами немножечко здесь оплошали.
И чтобы такого не повторилось, чтобы сейчас срочно наверстать упущенное, нужно незамедлительно восстанавливать идеологию в нашей системе образования. Идеологию правильную, идеологию с нужными ценностями. Не надо бояться тех, кто будет визжать. Те, кто будет визжать и «возникать» — это, как правило, те люди, чьи дети снова поедут через Верхний Ларс.
А мы — мы русские. Мы будем здесь жить. И поэтому наши дети должны знать, что такое за веру и наше государство. Которых призовут в следующий раз по мобилизации, они пойдут и, не сомневаясь, отдадут свою жизнь за то, чтобы их дом был в безопасности. Это наше общее дело.