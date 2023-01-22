Депутат Милонов: не отдавать на откуп фуд-корту воспитание наших детей, это наше общее дело

Да, детей неплохо учат: математике, физике, биологии. Только не учат любить Родину. Дети предоставлены сами себе, а чиновники стыдливо говорят, это пусть родители делают, государство в это вмешиваться не будет. Обязано! Обязано государство вместе с родителями заниматься не только обучением, но и воспитанием подрастающего поколения. Нельзя вот так вот отдавать на откуп фуд-корту и интернету воспитание наших детей. Все вместе должны делать, это дело общее. Родители могут и не справиться. Да к тому же, сколько у нас неполных семей, сколько семей, где родители работают по 12 часов в сутки, чтобы заработать ребенку на достойную жизнь? Поэтому это дело общее.