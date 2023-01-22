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Макрон сообщил о присоединении Германии к проекту трубопровода H2Med

Экономика
Макрон сообщил о присоединении Германии к проекту трубопровода H2Med

Германия приняла решение о присоединении к проекту водородного трубопровода H2Med. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

Как стало известно ранее, трубопровод планировали протянуть между Барселоной и Марселем. Теперь же он будет продлен до Германии.

«Мы решили расширить проект трубопровода H2Med, который благодаря европейскому финансированию свяжет Испанию, Португалию и Францию с Германией, которая станет партнером этой инфраструктурной стратегии в отношении водорода», — заявил французский лидер.

Планируется, что H2Med станет экологичной заменой газового трубопровода MidCat. Его строительство намерены завершить к 2030 году.

Макрон сделал такое заявление в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Также в своей речи он допустил возможность поставок французской стороной киевскому режиму танков Leclerc, передает RT.
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