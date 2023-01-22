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Эрдоган назвал дату проведения президентских выборов в Турции

Политика
Эрдоган назвал дату проведения президентских выборов в Турции

Власти Турции определились с датой проведения президентских и парламентских выборов. Об этом сообщил глава республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган провел встречу с молодежью провинции Бурса на северо-западе Турции. Он призвал представителей данной категории населения принять участие в президентских выборах, которые состоятся 14 мая, передает RT.

«Мы используем предоставленные нам официально полномочия 10 марта, после чего начнется 60-дневный срок, предусмотренный законодательством для проведения выборов», — добавил Реджеп Эрдоган.

Изначально выборы президента в Турции планировалось провести 18 июня. Эрдоган допускал возможность переноса голосования на фоне «сезонных условий». В Партии справедливости и развития предлагали организовать выборы до начала экзаменов в университетах республики и летних каникул.
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