Эрдоган назвал дату проведения президентских выборов в Турции

Власти Турции определились с датой проведения президентских и парламентских выборов. Об этом сообщил глава республики Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган провел встречу с молодежью провинции Бурса на северо-западе Турции. Он призвал представителей данной категории населения принять участие в президентских выборах, которые состоятся 14 мая, передает RT.
«Мы используем предоставленные нам официально полномочия 10 марта, после чего начнется 60-дневный срок, предусмотренный законодательством для проведения выборов», — добавил Реджеп Эрдоган.
Изначально выборы президента в Турции планировалось провести 18 июня. Эрдоган допускал возможность переноса голосования на фоне «сезонных условий». В Партии справедливости и развития предлагали организовать выборы до начала экзаменов в университетах республики и летних каникул.