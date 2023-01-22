Сирены воздушной тревоги сработали в пяти областях Украины

Воздушная тревога объявлена вечером 22 января в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях Украины. Такие данные приводит онлайн-карта минцифры страны.
Сирены сработали на территории этих регионах почти одновременно. Они начали звучать в 20:40 по московскому времени.
Тремя днями ранее звуки воздушной тревоги раздавались на всей территории Украины. Интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщает, что сирена сработала одновременно.
Воздушная тревога регулярно действует на Украине после 10 октября, когда произошел подрыв Крымского моста. Согласно оценке России, к теракту причастны украинские спецслужбы. Ответным шагом РФ стали удары по энергетическим, оборонным и военным предприятиям противника.