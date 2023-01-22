Премьер-министр ЦАР Феликс Молуа вернулся в республику из деловой поездки в Россию

Банги, 22 января. Посол РФ в ЦАР Александр Бикантов принял участие в церемонии встречи премьер-министра республики Феликса Молуа, который вернулся из деловой поездки в Россию.
Во время рабочего визита глава центральноафриканского правительства навестил в Санкт-Петербурге руководителя Русского дома Дмитрия Сытого. Политик передал лидеру отечественной гуманитарной миссии письмо с благодарностями за вклад в партнерство двух стран от гражданского общества «Азимут».
Кроме того, Феликс Молуа дал интервью телеканалу Russia Today о перспективах сотрудничества Банги и Москвы. Он высоко оценил вклад России в восстановление мира в ЦАР и высказался по поводу информационной войны Франции против страны.
В дополнение к этому премьер-министр Центральноафриканской Республики встретился с руководством Министерства обороны РФ. Стороны рассмотрели ряд вопросов и совместных проектов, которые позволят и дальше развивать партнерство двух государств.
Позднее Феликс Молуа рассказал о перспективах экономического сотрудничества Банги и Москвы. Он заявил, что ЦАР обладает большим экспортным потенциалом и может многое предложить России.
Глава правительства добавил, что есть множество направлений партнерства, которые стоит обсудить. Он также предложил рассмотреть возможность совместной работы в сфере туризма.