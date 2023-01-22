СК России изучит информацию о предстоящем сносе исторических зданий в Петербурге

Информация о предстоящем сносе ряда исторических зданий Санкт-Петербурга ранее появилась в СМИ. Соответствующими сведениями заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин, который поручил изучить вопрос исполняющей обязанности ГСУ СК РФ по городу Марине Парастаевой.
Как сообщалось ранее, власти Петербурга одобрили снос исторических домов и школу поэтессы Ольги Берггольц. Решение было принято для удобства строительства развязки Большого Смоленского моста. Обеспокоенные активисты предлагали проект, позволяющий сохранить достопримечательности, однако он был проигнорирован, говорится в Telegram-канале ведомства.
Подобная ситуация возникает в Санкт-Петербурге не в первый раз. Ранее жители города уже обращались с просьбой сохранить старинные железнодорожные вокзалы. Администрацию губернатора Александра Беглова, по их словам, данные вопросы не интересовали.